Российские эксперты подтвердили, что украинский «Боинг» в Иране сбили по ошибке
Военные и авиаэксперты в эфире НСН проанализировали обстоятельства крушения украинского Boeing 737 и указали на человеческий фактор в трагедии.
Укрaинский Boeing 737, который рaзбился в Тегерaне, был сбит ирaнской рaкетой противовоздушной обороны. Об этом сообщaет ИA Ислaмской Республики (ИРНA) ссылaясь нa зaявление Генштaбa Вооруженных сил Ирaнa.
По словaм глaвы МИДы Ирaнa Мохaммaдa Джaвaдa, причиной крушения стaлa «человеческaя ошибкa». Военные тaкже добaвили, что сбитый сaмолет пролетaл рядом с военным объектом. Boeing был принят зa врaжеский сaмолет.
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН заявил, что большое пламя, которым был охвачен двигатель, не характерно для пожара из-за технической неисправности.
«Я видел в Интернете снимки. Двигатель охвачен большим пламенем. Он не горит так, если в нем просто техническая неисправность. Там гореть уже нечему, он бы просто догорал», - пояснил свою мысль Сытник.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН исключил версию о специальном наведении ракеты в пассажирский Boeing Украины, но указал на ответственность командира расчета за решение о нанесении ракетного удара.
«Любой зенитно-ракетный комплекс может быть применен только в том случае, если он приведен в полную боевую готовность, в боевой режим. Расчеты РЛС отсматривают воздушное пространство. Если обнаруженная воздушная цель не дает опознавание «свой-чужой» и по характеристикам полёта классифицируется как вражеская, этот комплекс по решению командира расчета производит стрельбу. Это в любом комплексе, вне зависимости от типа», - заявил эксперт.
Юрий Сытник напомнил обстоятельства ЧП, которые привели к человеческой ошибке и ошибочному выстрелу по украинскому лайнеру. Эксперт по снимкам в Сети предположил, что причиной крушения украинского Boeing 737 стала выпущенная ракета.
«Иран находится в состоянии повышенной боевой готовности. Только что отбомбили две американских военных базы в Ираке. Было запущено около десятка ракет. ПВО страны приведена в полную боевую готовность, потому что ждут «ответки» от американцев. Тут взлетает пассажирский самолет. На второй минуте полета самолет почему-то падает <…> От потери тяги на одном двигателе или его возгорании самолеты не падают»», - напомнил собеседник НСН.
Напомним, Boeing 737-800 потерпел крушение через несколько минут после вылета из Тегерана в Киев рано утром 8 января. На борту находились 177 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы – граждане Ирана, Украины, Канады и еще нескольких стран. В «Международных авиалиниях Украины» заявили, что самолет эксплуатировался всего 3,5 года, а экипаж был опытным.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Киеве рассказали о действиях Зеленского после признания Ираном ошибочного удара по украинскому «Боингу»
- Трамп заявил о намерении восстановить отношения с Россией
- Российские эксперты подтвердили, что украинский «Боинг» в Иране сбили по ошибке
- «Человеческая ошибка». Иран признался в уничтожении украинского самолета
- Венесуэльская оппозиция просит США усилить давление на РФ