В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве ядерщика Фахризаде
Для убийства физика-ядерщика и заместителя министра обороны Ирана Мохсен Фахризаде использовали управляемое через спутник оружие, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Рамезан Шариф.
Фахризаде погиб под Тегераном 27 ноября, напоминает РИА Новости.
По данным телеканала Al-Alam, оружие израильского производства, из которого был убит иранский ученый-ядерщик, «отец иранской бомбы» Мохсен Фахризаде, управлялось с помощью спутника.
Ранее Тегеран назвал организаторов убийства Фахризаде. По мнению иранских властей, в этом замешана разведка Израиля «Моссад» с возможным привлечением разведок других государств.
Напомним, арабист Марианна Беленькая в эфире НСН оценила возможные последствия этого громкого убийства.
«Такое убийство на территории Ирана не первое, они были несколько лет назад. Это достаточно типичная ситуация, и каждый раз Иран обвиняет Израиль и «Моссад», иногда американские спецслужбы. Как мы видим, масштабной войны до сих пор не случилось, но эскалация возможна. Тем более, ситуация в регионе очень напряженная. Например, Трамп задумывался над тем, не нанести ли удар по Ирану», - сказала она.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru