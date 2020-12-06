В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве ядерщика Фахризаде

Фахризаде погиб под Тегераном 27 ноября, напоминает РИА Новости.

По данным телеканала Al-Alam, оружие израильского производства, из которого был убит иранский ученый-ядерщик, «отец иранской бомбы» Мохсен Фахризаде, управлялось с помощью спутника.

Ранее Тегеран назвал организаторов убийства Фахризаде. По мнению иранских властей, в этом замешана разведка Израиля «Моссад» с возможным привлечением разведок других государств.

Напомним, арабист Марианна Беленькая в эфире НСН оценила возможные последствия этого громкого убийства.

«Такое убийство на территории Ирана не первое, они были несколько лет назад. Это достаточно типичная ситуация, и каждый раз Иран обвиняет Израиль и «Моссад», иногда американские спецслужбы. Как мы видим, масштабной войны до сих пор не случилось, но эскалация возможна. Тем более, ситуация в регионе очень напряженная. Например, Трамп задумывался над тем, не нанести ли удар по Ирану», - сказала она.

