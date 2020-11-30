Иран вычислил след «Моссада» в убийстве физика-ядерщика
Тегеран назвал организаторов убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. В этом замешана разведка Израиля «Моссад» с возможным привлечением разведок других государств. С таким заявлением выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
По его словам, ликвидация учёного представляла собой сложную операцию – непосредственно на месте покушения никого не было. При этом Шамхани заявил, что личность организатора установлена, известно его прошлое, передает агентство Tasnim.
Минстр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф также подтвердил, что в убийстве специалиста явно прослеживается след израильской спецслужбы. Председатель Верховного суда Исламской республики Эбрахим Раиси поручил создать специальную рабочую группу для судебного преследования исполнителей и организаторов убийства.
Фахризаде был убит 27 ноября в окрестностях Тегерана. Учёный возглавлял центр исследований при министерстве обороны Ирана. По неофициальным данным он руководил работами по созданию ядерного оружия.
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