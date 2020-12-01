Al-Alam: убившее иранского ученого-ядерщика оружие управлялось спутником
Орудие, из которого был убит иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, управлялось с помощью спутника, сообщает, телеканал Al-Alam.
Оружие было израильского производства, сообщили источники телеканала.
Ранее Тегеран назвал организаторов убийства Фахризаде. В этом замешана разведка Израиля «Моссад» с возможным привлечением разведок других государств. С таким заявлением выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
Напомним, Ученый вышел из бронированного автомобиля, когда решил, что у машины проблемы с двигателем, перепутав звуки неисправного двигателя с выстрелами.
После этого по Фахризаде открыли огонь из автомата, установленного в автомобиле Nissan, который стоял в 150 м от жертвы. После выстрелов автомобиль взорвали. Пострадавший скончался в больнице.
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