Al-Alam: убившее иранского ученого-ядерщика оружие управлялось спутником

Ранее Тегеран назвал организаторов убийства Фахризаде. В этом замешана разведка Израиля «Моссад» с возможным привлечением разведок других государств. С таким заявлением выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Напомним, Ученый вышел из бронированного автомобиля, когда решил, что у машины проблемы с двигателем, перепутав звуки неисправного двигателя с выстрелами.

После этого по Фахризаде открыли огонь из автомата, установленного в автомобиле Nissan, который стоял в 150 м от жертвы. После выстрелов автомобиль взорвали. Пострадавший скончался в больнице.

