В Грузии заявили о необходимости сближения с Россией
Грузинские политолог Пётр Мамрадзе и политик Нино Бурджанадзе в эфире НСН рассказали, как по-разному власть и грузины относятся к России.
Пaрлaментскaя оппозиционнaя пaртия «Aльянс пaтриотов Грузии» и их сторонники проводят в центре городa Бaтуми митинг в поддержку нaлaживaния отношений с Россией.
Учaстники митингa требуют, чтобы Грузия выбрaлa курс нa неучaстие в военных блокaх, в то же время откaзaлaсь от воинственной риторики в отношении России, и чтобы российско-грузинские отношения были возврaщены нa докризисный уровень.
Грузино-российские отношения обострились после того, кaк в Тбилиси опротестовaли визит российских депутaтов, которые принимaли учaстие нa междунaродной конференции прaвослaвия.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН заявил, что необходимо разделять политику и отношения между грузинским и российским народами.
«Никаких русофобских настроений я ни разу не замечал. Другое дело, что отношение к правительствам, к собственному правительству, в первую очередь, конечно - это совершенно другая история. Но это не имеет ничего общего с отношениями между народами. Начиная с 20 июня и по сей день, не зафиксировано ни одного случая какой-то опасности или инцидента с участием российских туристов. Более того, российские туристы по своему желанию в социальных сетях выложили очень много информации о том, как их радушно и гостеприимно принимают. Писали, что самое опасное в Грузии – хватить лишку чачи, вкусного грузинского вина или объесться вкуснейшим хачапури», - сказал собеседник НСН.
Вина во всплеске антироссийских настроений в Грузии целиком лежит на властях республики, убеждена бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе. В эфире НСН она призвала не усугублять санкции против Грузии и начать диалог между странами. По мнению Бурджанадзе, единственным путём восстановления отношений между государствами остаётся прямой диалог. Но для этого в Грузии должны произойти политические перемены. И первый шаг — за Грузией, убеждена экс-спикер парламента.
«Я считаю, что в Грузии должны прийти к власти те силы, которые не будут бояться, что американцы заморозят их миллиарды, не будут бояться так называемого «пророссийского ярлыка», и будут вести прямой диалог с Россией. Это единственный путь, и я уверена, что если это произойдёт, российским руководством будут сделаны определённые шаги в направлении улучшения отношений. Но в данный момент эти шаги должны быть сделаны со стороны Грузии. Россия тоже с пониманием должна относиться к тому, что эмоции в Грузии очень сильные, потому что был и август 2008-го, и признание Абхазии и Южной Осетии, и это, безусловно, сильно бьёт по сердцу грузин, это тоже нужно понимать. И я бы хотела, чтобы мы не отдалялись друг от друга, а попытались найти пути сближения», — заключила Бурджанадзе.
Ранее первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в эфире НСН высказал надежду, что Грузия останется гостеприимной страной для россиян.
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