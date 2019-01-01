Бурджанадзе: Грузия должна первой сделать шаг навстречу России
Экс-спикер парламента Грузии в эфире НСН призвала не усугублять санкции против Грузии и начать диалог между странами.
Вина во всплеске антироссийских настроений в Грузии целиком лежит на властях республики, убеждена бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе. В эфире НСН она заявила, что отсутствие шагов Грузии навстречу России задолго до конфликта во многом предопределило события последних дней. Напомним, в Тбилиси 20 июня начались антироссийские протесты. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились.
«В первую очередь, хотела бы выразить глубокое сожаление, что ситуация развилась таким образом. Полную ответственность за это я возлагаю на грузинское руководство, которое не только не смогло избежать такой ситуации и предсказать развитие событий, но и до этого, с начала 2013 года ничего не сделало для того, чтобы были реальные подвижки в российско-грузинских отношениях. Если бы были переговоры, реальный диалог, позитивные шаги в направлении политического компонента, то, конечно, такого антироссийского всплеска, который был спровоцирован, его бы не было», — заверила Бурджанадзе.
Запрет на авиасообщение с Грузией, введённый российским президентом на следующий день после начала протестов, вызывает понимание, однако странам стоит воздержаться от дальнейших ограничительных мер, добавила собеседница НСН. Более того, по её словам, большая часть населения Грузии не имеет отношения к радикальным проявлениям антироссийских акций, происходящих в республике.
«Я с сожалением, но пониманием отношусь к тому решению, которое было принято президентом России относительно отмены авиасообщения. Конечно, это будет очень большим ударом для Грузии, грузинской экономики, конкретных грузинских граждан. Поэтому я бы очень хотела, чтобы эти меры не усугублялись, потому что не все люди думают так в том, что касается антироссийских настроений. То, что мы сейчас видим на проспекте Руставели, абсолютно радикальное выражение [этих настроений]. Конечно, с таким радикализмом большинство грузинского населения не имеет ничего общего. Нам сейчас нужно искать пути выхода из этого положения. Поэтому я бы надеялась, что дальнейшие продвижения в области ограничений поступать не будут», — подчеркнула Буржданадзе.
Единственным путём восстановления отношений между государствами, по её словам, остаётся прямой диалог. Но для этого в Грузии должны произойти политические перемены. И хоть шаги навстречу друг другу должны быть взаимными, первый — за Грузией, убеждена экс-спикер парламента.
«Вчера Иванишвили впервые за последние годы принял адекватное решение, когда пошёл на уступки относительно пропорциональной системы выборов. Что касается российско-грузинских отношений, конечно, я отдаю себе отчёт в том, что это конфликт откинул нас на определённое время назад. Но я считаю, что в Грузии должны прийти к власти те силы, которые не будут бояться, что американцы заморозят их миллиарды, не будут бояться так называемого "пророссийского ярлыка", и будут вести прямой диалог с Россией. Это единственный путь, и я уверена, что если это произойдёт, российским руководством будут сделаны определённые шаги в направлении улучшения отношений. Но в данный момент эти шаги должны быть сделаны со стороны Грузии. Потому что этот всплеск антирусской истерии не к лицу ни одному государству. Поэтому я хотела бы, чтобы мы как-то переждали эту ситуацию. Россия тоже с пониманием должна относиться к тому, что эмоции в Грузии очень сильные, потому что был и август 2008-го, и признание Абхазии и Южной Осетии, и это, безусловно, сильно бьёт по сердцу грузин, это тоже нужно понимать. И я бы хотела, чтобы мы, несмотря на сегодняшний кризис, не отдалялись друг от друга, а попытались найти пути сближения», — заключила Бурджанадзе.
Добавим, протесты в Грузии продолжаются. Митингующие ежедневно собираются у здания парламента и требуют освобождения всех задержанных в ходе протеста 20 июня, а также отставки главы МВД Георгия Гахарии. В то же время в России не рассматривают отмену запрета на авиасообщение в ближайшее время. Как рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, срок отмены зависит от развития событий. На данный момент известно, что запрет будет действовать в течение года.
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