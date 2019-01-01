Бурджанадзе: Грузия должна первой сделать шаг навстречу России

«Вчера Иванишвили впервые за последние годы принял адекватное решение, когда пошёл на уступки относительно пропорциональной системы выборов. Что касается российско-грузинских отношений, конечно, я отдаю себе отчёт в том, что это конфликт откинул нас на определённое время назад. Но я считаю, что в Грузии должны прийти к власти те силы, которые не будут бояться, что американцы заморозят их миллиарды, не будут бояться так называемого "пророссийского ярлыка", и будут вести прямой диалог с Россией. Это единственный путь, и я уверена, что если это произойдёт, российским руководством будут сделаны определённые шаги в направлении улучшения отношений. Но в данный момент эти шаги должны быть сделаны со стороны Грузии. Потому что этот всплеск антирусской истерии не к лицу ни одному государству. Поэтому я хотела бы, чтобы мы как-то переждали эту ситуацию. Россия тоже с пониманием должна относиться к тому, что эмоции в Грузии очень сильные, потому что был и август 2008-го, и признание Абхазии и Южной Осетии, и это, безусловно, сильно бьёт по сердцу грузин, это тоже нужно понимать. И я бы хотела, чтобы мы, несмотря на сегодняшний кризис, не отдалялись друг от друга, а попытались найти пути сближения», — заключила Бурджанадзе.

Добавим, протесты в Грузии продолжаются. Митингующие ежедневно собираются у здания парламента и требуют освобождения всех задержанных в ходе протеста 20 июня, а также отставки главы МВД Георгия Гахарии. В то же время в России не рассматривают отмену запрета на авиасообщение в ближайшее время. Как рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, срок отмены зависит от развития событий. На данный момент известно, что запрет будет действовать в течение года.

