Грузинский политолог возразил Лаврову: Никакой угрозы россиянам нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию может быть снят только после того, как власти этой страны стабилизируют общественно-политическую обстановку и ликвидируют все существующие угрозы для безопасности россиян.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН не согласился с российским министром, заявив, что никакой опасности для российских туристов в Грузии нет в принципе.

«Начиная с 20 июня и по сей день, не зафиксировано ни одного случая какой-то опасности или инцидента с участием российских туристов. Учитывая, что на 20 июня их здесь находилось не менее 30 тысяч – это, конечно же, замечательный результат. Более того, российские туристы по своему желанию в социальных сетях выложили очень много информации о том, как их радушно и гостеприимно принимают. Писали, что самое опасное в Грузии – хватить лишку чачи, вкусного грузинского вина или объесться вкуснейшим хачапури. Более того, они выкладывали даже ролики, причем российские журналисты, как они двигались сквозь этот митинг, ничего им не угрожало, и все их приветствовали. Никаких русофобских настроений я ни разу не замечал. Другое дело, что отношение к правительствам, к собственному правительству, в первую очередь, конечно - это совершенно другая история. Но это не имеет ничего общего с отношениями между народами», - сказал собеседник НСН.

С 8 июля российским авиакомпаниям запрещено совершать рейсы в Грузию и обратно. Запрет был введен после скандала, связанного с тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов в ходе Международной ассамблеи православия сел в кресло спикера грузинского парламента. После этого в Тбилиси вспыхнули массовые беспорядки.

