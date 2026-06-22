Белорусская армия отличается высокой боеготовностью и боеспособностью, кроме того, она переняла опыт России по борьбе с дронами, поэтому ей под силу подавить провокации со стороны ВСУ. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Украинский лидер Владимир Зеленский вновь потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко в недельный срок демонтировать ретрансляторы для российских беспилотников. В противном случае президент Украины пригрозил нанести удар по белорусской территории. Соболев назвал заявления Зеленского игрой с огнем, напомнив, что на территории Белоруссии находится российское ядерное оружие.