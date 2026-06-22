В Госдуме заявили, что Белоруссии под силу подавить провокацию Зеленского
На территории Белоруссии есть российское ядерное оружие, которое может быть применено против Украины, сказал НСН Виктор Соболев.
Белорусская армия отличается высокой боеготовностью и боеспособностью, кроме того, она переняла опыт России по борьбе с дронами, поэтому ей под силу подавить провокации со стороны ВСУ. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Украинский лидер Владимир Зеленский вновь потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко в недельный срок демонтировать ретрансляторы для российских беспилотников. В противном случае президент Украины пригрозил нанести удар по белорусской территории. Соболев назвал заявления Зеленского игрой с огнем, напомнив, что на территории Белоруссии находится российское ядерное оружие.
«Лукашенко, будучи человеком серьезным, должен принять соответствующие решения. Что же до Зеленского, по-моему, он играет с огнем. Сомневаюсь, что Киев готов воевать на два фронта. Напомню, что в Белоруссии есть российские ракетные войска с ядерным оружием. Однако трудно сказать, насколько Россия готова помочь Минску отбиваться от украинских атак, — мы свои нефтеперерабатывающие заводы не можем защитить, закупаем бензин в Юго-Восточной Азии. Но, я думаю, у белорусов есть возможности защищаться самостоятельно. Они не участвовали в боевых действиях, у них все исправно, у них боеготовая армия. Хотя, конечно, им необходим наш опыт в борьбе с дронами; полагаю, они делали соответствующие выводы, а не просто были зрителями», — сказал Соболев.
Собеседник НСН также усомнился в том, что ВСУ отважатся на сухопутное вторжение на территорию Белоруссии.
«У Украины не хватает личного состава для сухопутного вторжения в Белоруссии. У Белоруссии небольшая, но нормальная боеспособная армия. А гадить, наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, по каким-то жилым кварталам Киев, конечно, может. России в свою очередь нужно наносить удары по объектам на коммуникациях, чтобы оружие не попадало с производств на Западе на соответствующие установки дальних беспилотных систем», — подытожил он.
Ранее ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин заявил, что Зеленский намеренно провоцирует Лукашенко на резкий шаг и обостряет ситуацию, чтобы добиться втягивания российских войск в конфликт на границе, в том числе для ослабления группировки Вооруженных сил России на Донбассе, но Минск при необходимости ответит Киеву комплексами «Искандер-м», силами авиации и РСЗО «Смерч» или «Ураган».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СК назвал причину вынужденной посадки в Махачкале самолета Гюмри — Москва
- Сотни миллиардов: Трунов рассказал о «буме» теневого рынка косметологии
- Депутат Аксаков предупредил, что налог на сверхприбыль лишит бюджет денег
- Песков назвал «вмешательством в дела страны» угрозы Зеленского в адрес Минска
- Пластический хирург назвал самую рискованную операцию
- Без лицензии и аккредитации: Кто виноват в росте числа нелегальных косметологов
- Песков: Стармер был сторонником поддержания отношений с РФ на нулевом уровне
- Стоматолог раскрыл, сколько тратят россияне на «переделку» некачественных услуг
- ВС РФ поразили использовавшееся ВСУ хранилище горючего в Запорожской области
- Голикова: Работодатели за 2025 год выплатили долги по зарплате на 18 млрд рублей