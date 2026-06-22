Никакой эмоциональной реакции со стороны Белоруссии на угрозы Владимира Зеленского не будет, но в стране готовятся отражать возможные удары и дать ответ. Об этом НСН рассказал политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.

Глава Украины Владимир Зеленский вновь потребовал от лидера Белоруссии Александра Лукашенко в недельный срок демонтировать ретрансляторы для российских беспилотников, пригрозив в противном случае ударом по Белоруссии. Об этом он заявил в интервью ТСН на YouTube-канале. Дзермант раскрыл, что Лукашенко не поддастся на эти провокации.

«Я думаю, что пока идет оценка заявлений Зеленского, насколько они реалистичны, и белорусская сторона готовится к отражению возможных атак. Но точно никакой эмоциональной реакции не будет, возможно, даже напрямую не стоит отвечать на эти угрозы. Важно действиями и усилением охраны границы показать, что никакие украинские слова и действия не приведут к тому, что Беларусь будет поддаваться этому давлению и шантажу. Думаю, Лукашенко не поддастся. Мы будем отвечать всеми средствами, которые у нас есть. Также, я думаю, что важно скоординировать совместную работу ПВО России и Беларуси, чтобы эти угрозы не стали реальностью. Но пехотинцы, техника, сухопутные войска – это может быть только на следующей фазе эскалации», - рассказал он.