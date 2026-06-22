«Лукашенко не поддастся»: В Белоруссии послали четкий сигнал Зеленскому после угроз
Алексей Дзермант заявил НСН, что Белоруссия готова отражать возможные удары по своей территории совместно с Россией, а давление Зеленского на Александра Лукашенко по поводу ретрансляторов не сработает.
Никакой эмоциональной реакции со стороны Белоруссии на угрозы Владимира Зеленского не будет, но в стране готовятся отражать возможные удары и дать ответ. Об этом НСН рассказал политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.
Глава Украины Владимир Зеленский вновь потребовал от лидера Белоруссии Александра Лукашенко в недельный срок демонтировать ретрансляторы для российских беспилотников, пригрозив в противном случае ударом по Белоруссии. Об этом он заявил в интервью ТСН на YouTube-канале. Дзермант раскрыл, что Лукашенко не поддастся на эти провокации.
«Я думаю, что пока идет оценка заявлений Зеленского, насколько они реалистичны, и белорусская сторона готовится к отражению возможных атак. Но точно никакой эмоциональной реакции не будет, возможно, даже напрямую не стоит отвечать на эти угрозы. Важно действиями и усилением охраны границы показать, что никакие украинские слова и действия не приведут к тому, что Беларусь будет поддаваться этому давлению и шантажу. Думаю, Лукашенко не поддастся. Мы будем отвечать всеми средствами, которые у нас есть. Также, я думаю, что важно скоординировать совместную работу ПВО России и Беларуси, чтобы эти угрозы не стали реальностью. Но пехотинцы, техника, сухопутные войска – это может быть только на следующей фазе эскалации», - рассказал он.
При этом военкор Юрий Котенок считает, что с возможными ударами Киева по Белоруссии и вероятным ответом белорусской армии радикально повышается угроза втягивания в конфликт Польши. Такое мнение он выразил у себя в Telegram-канале. Дзермант раскрыл, каковы шансы, что поляки присоединятся к боевым действиям в случае эскалации.
«Да, это возможно, хотя сейчас мы видим, что отношения у Киева и Варшавы тоже обострились, из-за идеологии, кстати. И это еще один урок полякам. Поэтому, я думаю, что в данной ситуации Польша, скорее, воздержится от каких-то резких действий, но вопрос в том, чтобы не дошло до более серьезной военной эскалации, потому что там же есть еще и Прибалтика», - отметил он.
Ранее Дзермант говорил НСН, что в Белоруссии спокойная обстановка среди населения, однако в военном плане идет очень серьезная подготовка на фоне угроз с украинской стороны.
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