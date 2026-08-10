Число погибших при атаке на Нижнекамск увеличилось до 13

Количество погибших при атаке ВСУ на Нижнекамск возросло до 13. Об этом заявили в пресс-службе главы Татарстана.

При атаке ВСУ на Нижнекамск погибли 12 человек, еще 39 пострадали

Ранее стало известно, что город подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Сообщалось о 12 погибших и 39 пострадавших, пишет RT.

«Погибших 13 человек к этой минуте», — уточнили в пресс-службе.

По данным Следственного комитета, ВСУ дронами ударили по жилому сектору Нижнекамска и объектам промышленности. Погибли мирные жители, включая ребенка. После атаки возбуждено уголовное дело о теракте.

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ФОТО: РИА Новости
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