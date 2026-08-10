В ОП предложили ввести в школах уроки по автоделу

«Я считаю, что обучение автоделу должно идти в 10-11 классах. Может быть, какие-то азы правил дорожного движения вообще закладывать с 7-8 класса», — указал Гриб.

Эксперт уточнил, что сейчас активно используются электросамокаты, мопеды и другой транспорт. Более раннее и продолжительное изучение основ управления и правил дорожного движения может повлиять на снижение аварийности и смертности на дорогах.

Также Гриб высказал мнение, что обучение автоделу можно организовать в большинстве колледжей и техникумов.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков призвал ввести в школах уроки безопасности в интернете, чтобы предостеречь детей от вербовщиков и мошенников.

