В ОП предложили ввести в школах уроки по автоделу
Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести 10-11 классах школ обучение автоделу. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Я считаю, что обучение автоделу должно идти в 10-11 классах. Может быть, какие-то азы правил дорожного движения вообще закладывать с 7-8 класса», — указал Гриб.
Эксперт уточнил, что сейчас активно используются электросамокаты, мопеды и другой транспорт. Более раннее и продолжительное изучение основ управления и правил дорожного движения может повлиять на снижение аварийности и смертности на дорогах.
Также Гриб высказал мнение, что обучение автоделу можно организовать в большинстве колледжей и техникумов.
Ранее IT-эксперт Владимир Зыков призвал ввести в школах уроки безопасности в интернете, чтобы предостеречь детей от вербовщиков и мошенников.
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