«Повезло, что не Трамп!»: В Госдуме сочли, что Путин «пощадил» Пашиняна
Российская Федерация не может положиться на премьер-министра Армении, ему просто нельзя верить, заявил НСН Константин Затулин.
Премьер-министру Армении Николу Пашиняну повезло, что президент России Владимир Путин не похож на своего американского коллегу Дональда Трампа, иначе армянского лидера ждал бы публичный позор, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН.
Владимир Путин провел встречу с Николом Пашиняном в Москве. По итогам российский лидер отметил, что Армения не сможет находиться одновременно в ЕС и ЕАЭС, а также напомнил, что Москва поставляет Еревану газ по более дешевым ценам, чем в Европу. Пашинян согласился, что членство в ЕС и ЕАЭС несовместимо, а также подчеркнул, что отношения с Россией остаются важными и «никогда не будут под вопросом», а также отметил роль Путина в нормализации отношений с Азербайджаном. Затулин призвал не верить его словам.
«А вы еще верите тому, что сказал Пашинян? Вы думаете, этому верит президент Российской Федерации? Господину Пашиняну, безусловно, очень повезло, что его принимал в Кремле Путин, а не в Белом доме Трамп. Потому что, если бы Путин был Трампом, то тогда бы это напоминало встречу Трампа с Зеленским, которая всех взбудоражила. Я отдаю должное чувству юмора администрации президента Российской Федерации, которые поставили встречу с Пашиняном, которой он так домогался, на день вранья, на 1 апреля. Президент четко ему сказал, что не получится совместить членство в ЕАЭС с присоединением к ЕС. Как может Российская Федерация доверять партнеру, который идет по пути отказа от этого партнерства?», — подчеркнул он.
Депутат добавил, что у Армении сейчас нет другого пути, кроме дружбы с Россией.
«Россия остается важнейшим торговым партнером и безальтернативна для экономики Армении. Пашинян на словах пытается подтвердить это, находясь в Москве, а на деле делает все для того, чтобы переориентировать армянскую экономику и найти новых друзей. Он мастер в одних аудиториях говорить одно, а в других — противоположное. Все это в мягкой и вежливой форме президент Путин довел публично до сведения не только Пашиняна, но и всех, кто смотрел эту трансляцию. Господин Пашинян почему-то забыл вспомнить о том, что именно его фракция и правительство протащили через послушный парламент закон о начале вступления Армении в Европейский Союз. Он принят уже два года как, но все понимают и в Ереване, и в Брюсселе, что никакого приглашения в ЕС Армения не дождется», — отметил он.
Затулин также указал, что парламентские выборы в Армении 7 июня 2026 года могут закончиться не в пользу Пашиняна.
«Такие персонажи, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на самом деле хотят растащить СНГ-пространство. Они занимались этим в Молдове, а теперь хотят просунуть ногу в Армению. Очень может быть, что все изменится в случае поражения Пашиняна на выборах. В отличие от молдавского президента Майи Санду, которой обеспечили победу голосами гастарбайтеров-молдаван Западной Европы, он не будет открывать избирательные участки за рубежом. Не смогут проголосовать миллионы армян в России, США, Франции и Канаде. Все потому, что диаспора ненавидит Пашиняна за его политику, за отказ от прошлого, темы геноцида и за то, что он является кандидатом Азербайджана и Турции на выборах в Армении», — заключил он.
Ранее экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян в эфире НСН предсказал Пашиняну разгром на выборах.
