Премьер-министру Армении Николу Пашиняну повезло, что президент России Владимир Путин не похож на своего американского коллегу Дональда Трампа, иначе армянского лидера ждал бы публичный позор, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН.



Владимир Путин провел встречу с Николом Пашиняном в Москве. По итогам российский лидер отметил, что Армения не сможет находиться одновременно в ЕС и ЕАЭС, а также напомнил, что Москва поставляет Еревану газ по более дешевым ценам, чем в Европу. Пашинян согласился, что членство в ЕС и ЕАЭС несовместимо, а также подчеркнул, что отношения с Россией остаются важными и «никогда не будут под вопросом», а также отметил роль Путина в нормализации отношений с Азербайджаном. Затулин призвал не верить его словам.