В Армении работает только карательный аппарат, в остальном — куда не ткни, везде проблемы, сказал в эфире НСН экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян, добавив, что у премьер-министра страны Николы Пашиняна небольшие шансы одержать победу на грядущих парламентских выборах.

Никол Пашинян был выдвинут кандидатом на пост главы правительства от возглавляемой им партии «Гражданский договор» на парламентских выборах в июне. Пашинян занимает пост премьер-министра Армении с мая 2018 года. В 2021 году он был переизбран после досрочных выборов. Очередные парламентские выборы в стране пройдут 7 июня 2026 года. Абовян отметил, что у народа Армении есть много вопросов к Пашиняну и его правительству.