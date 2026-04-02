Соцсети, ЕС и Карабах: Путин и Пашинян обменялись прозрачными намёками
Премьер-министр Армении прибыл с визитом в Москву и получил не только теплый прием, но и критику.
Президент России Владимир Путин встретился с прибывшим в Москву с рабочим визитом премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном 1 апреля. Переговоры прошли в представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле. С российской стороны в них также приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, глава Росатома Алексей Лихачев, глава РЖД Олег Белозеров, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ПОВОД ДЛЯ РАЗГОВОРА
Главным предметом обсуждения были двусторонние отношения Россия и Армении. Путин подчеркнул, что они формировались столетиями, Пашинян ответил, что взаимодействие с Москвой всегда будет очень важным для его страны и никогда не будут под вопросом. Более того, глава Армении также поблагодарил российского президента за поддержку в урегулировании ситуации с Азербайджаном.
Однако на этом миролюбивые заявления завершились. Путин сообщил Пашиняну, что Армения не может одновременно находиться в Евразийском экономическом союзе и стать членом Евросоюза. С этой позицией армянскому премьер-министру пришлось согласиться. В продолжение разговора, российский лидер напомнил, что Ереван получает газ по льготной цене, в отличие от европейских партнеров.
В свою очередь, Пашинян попытался объяснить неучастие его страны в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. По словам политика, союз проигнорировал ситуацию в Карабахе. В ответ на это в Кремле указали, что Ереван сам признал спорный регион частью Азербайджана еще в 2022 году, что сделало любое вмешательство юридически некорректным. Диалог политиков приводит официальный портал президента России.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК
Еще 13 января в Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Марко Рубио. Политики согласовали реализацию транзитного «Маршрута Трампа во имя мира и процветания» (TRIPP) через Зангезурский коридор. По итогам встречи стороны подчеркнули, что создают новые транзитные возможности для связывания Центральной Азии и Каспийского региона с Европой.
Для запуска проекта будет создана совместная компания TRIPP Development, 74% акций которой получат США. Она будет управлять транзитом 49 лет, после чего ее права могут быть продлены еще на 50 лет, а доля акций Армении повысится до 49%. Эта идея не нашла понимания в Москве.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что российские и китайские грузы скорее пойдут через Иран, чем через подконтрольную США территорию, а разблокировка этого участка необходима для развития всего Южного Кавказа. По его мнению, Ереван также отказывается от сотрудничества с российскими железными дорогами в отличие от всех соседей России, даже из числа ЕС. Он добавил, что, если бы Москва участвовала в переговорах, то Армения получила бы 100% контроля над доходами от транзита, а не 26% как сейчас. Его слова приводит ТАСС.
ВЫБОРЫ В АРМЕНИИ
В Армении пройдут очередные выборы в Национальное собрание страны 7 июня 2026 года. Этот вопрос также был на повестке дня в ходе двусторонней встречи. Пашинян отмечал, что в его стране развиты демократические институты, нет политических заключенных, а все социальные сети свободны на 100%.
В свою очередь, Путин предложил допустить до участия в выборах пророссийские силы и отметил, что в России проживают два миллиона армян с правом голоса. Сама диаспора была не рада визиту Пашиняна — у посольства Армении собрались протестующие, которые осуждали премьер-министра за предательство карабахских армян и слишком дружелюбный курс в отношениях с Турцией и Азербайджаном.
По мнению журналиста кремлевского пула Александра Юнашева, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, во фразе о выборах Путин намекнул на то, что армянский бизнесмен Самвел Карапетян должен принять в них участие. В данный момент олигарх находится под домашним арестом по обвинению в призывах к насильственному захвату власти. О перспективах Пашиняна переизбраться НСН рассказал экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян.
«Если смотреть объективно, то шансы, мягко говоря, небольшие. Они, конечно, хорохорятся и бьют себя пяткой в грудь, мол, поддержка их 60-70%. Стоит просто посмотреть на реакцию обычных людей, когда тот же Пашинян или представитель правящей партии выходят на улицы Еревана. Как бы ни считала нынешняя власть, совокупное число процентов у оппозиции намного больше, чем у действующих управленцев», — поделился он.
БУДУЩЕЕ
Пашинян, в свою очередь, активно развивает отношения с европейскими партнерами. Еще 10 марта он посетил форум по ядерной энергетике в Париже, а на следующий день выступил с трибуны Европейского парламента в Страсбурге. В марте 2025-го в Армении приняли закон о запуске процесса вступления в ЕС. Страна также готовится к проведению двустороннего саммита Армения-Евросоюз в Ереване 4-5 мая. Его планируют посетить председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На повестке дня будет находиться укрепление сотрудничества в экономических и энергетических вопросах.
В Москве отреагировали на это лаконично: Оверчук отмечал, что Армению готовят к вхождению во враждебный России блок. А сам Путин сравнил путь страны с украинским. Он также указал, что если Армения переориентируется на ЕС в вопросах торгового и политического сотрудничества, то это будет выбором только Пашиняна и его команды. Эти заявления опубликованы ТАСС.
