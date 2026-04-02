ПОВОД ДЛЯ РАЗГОВОРА

Главным предметом обсуждения были двусторонние отношения Россия и Армении. Путин подчеркнул, что они формировались столетиями, Пашинян ответил, что взаимодействие с Москвой всегда будет очень важным для его страны и никогда не будут под вопросом. Более того, глава Армении также поблагодарил российского президента за поддержку в урегулировании ситуации с Азербайджаном.

Однако на этом миролюбивые заявления завершились. Путин сообщил Пашиняну, что Армения не может одновременно находиться в Евразийском экономическом союзе и стать членом Евросоюза. С этой позицией армянскому премьер-министру пришлось согласиться. В продолжение разговора, российский лидер напомнил, что Ереван получает газ по льготной цене, в отличие от европейских партнеров.

В свою очередь, Пашинян попытался объяснить неучастие его страны в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. По словам политика, союз проигнорировал ситуацию в Карабахе. В ответ на это в Кремле указали, что Ереван сам признал спорный регион частью Азербайджана еще в 2022 году, что сделало любое вмешательство юридически некорректным. Диалог политиков приводит официальный портал президента России.