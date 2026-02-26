Пашинян заявил об этапе трансформации в отношениях России и Армении
Отношения Армении и России в настоящее время переживают этап трансформации. Как пишет RT, об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
На встрече с иностранными послами и представителями аналитических центров политик указал, что отношения между Москвой и Ереваном «меняются в силу многих факторов».
Также премьер Армении отметил, что Россия сыграла решающую роль в достижении прекращения огня с Азербайджаном в ноябре 2020 года.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил «Радиоточке НСН», что Пашинян давно променял Россию на США.
