Пашинян заявил об этапе трансформации в отношениях России и Армении

Отношения Армении и России в настоящее время переживают этап трансформации. Как пишет RT, об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Пашинян заявил, что Армения не намерена наносить вред РФ и ее интересам

На встрече с иностранными послами и представителями аналитических центров политик указал, что отношения между Москвой и Ереваном «меняются в силу многих факторов».

Также премьер Армении отметил, что Россия сыграла решающую роль в достижении прекращения огня с Азербайджаном в ноябре 2020 года.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил «Радиоточке НСН», что Пашинян давно променял Россию на США.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Смирнов
ТЕГИ:РоссияАрменияНикол Пашинян

Горячие новости

Все новости

партнеры