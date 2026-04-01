Путин выразил надежду, что в выборах в Армении примут участие пророссийские силы

В Армении много политических сил, которые настроены пророссийски. Как пишет RT, об этом в ходе переговоров с армянским премьер-министром Николом Пашиняном заявил президент РФ Владимир Путин.

Пашинян заявил, что Армения не намерена наносить вред РФ и ее интересам

«Нам бы очень хотелось, чтобы все эти политические партии, политики смогли принять участие в этой внутриполитической работе в ходе выборов», - отметил российский лидер.

Он также выразил надежду, что обострения, которые всегда происходят во время выборов в любых странах, никак не повредят отношениям Москвы и Еревана.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что в политическом пространстве Армении не осталось ни одной пророссийской силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Смирнов
