Путин выразил надежду, что в выборах в Армении примут участие пророссийские силы
В Армении много политических сил, которые настроены пророссийски. Как пишет RT, об этом в ходе переговоров с армянским премьер-министром Николом Пашиняном заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нам бы очень хотелось, чтобы все эти политические партии, политики смогли принять участие в этой внутриполитической работе в ходе выборов», - отметил российский лидер.
Он также выразил надежду, что обострения, которые всегда происходят во время выборов в любых странах, никак не повредят отношениям Москвы и Еревана.
Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что в политическом пространстве Армении не осталось ни одной пророссийской силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
