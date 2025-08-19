Для России принципиально важен вопрос размещения иностранных войск на Украине, если такое произойдет, то конфликт может вспыхнуть с новой силой, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН.

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что Франция, Великобритания и Германия хотят разместить свои войска на Украине. По его словам, это якобы не создаст никаких проблем с Россией. Депутат не согласился с такой позицией.