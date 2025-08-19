Потеряют своих солдат: Депутат Чепа пригрозил НАТО
Сценарий размещения иностранных войск на территории Украины является недопустимым, заявил НСН Алексей Чепа.
Для России принципиально важен вопрос размещения иностранных войск на Украине, если такое произойдет, то конфликт может вспыхнуть с новой силой, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН.
Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что Франция, Великобритания и Германия хотят разместить свои войска на Украине. По его словам, это якобы не создаст никаких проблем с Россией. Депутат не согласился с такой позицией.
«Это принципиальный для нас вопрос, чтобы на Украине не было армий НАТО, а в сегодняшних условиях ничего подобного недопустимо. Мы понимаем, что за этим может последовать завтра и послезавтра. Если они говорят о сегодняшнем размещении, то это чрезвычайно конфликтно и может привести к эскалации ситуации и к большим потерям как среди мирных жителей, так и этого контингента, который будет отправлен. Если они будут принимать какое-то участие в боевых действиях, то за нами остается право на ответные шаги», — подчеркнул он.
Ранее Чепа призвал в беседе с НСН «надавить» на Киев и его «хозяев», чтобы добиться прогресса на переговорах.
