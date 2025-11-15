Москалькова объявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Поток обращений в аппарат российского омбудсмена от россиян, которые живут в государствах Прибалтики, в частности в Латвии, резко увеличился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.
По ее словам, в аппарате есть обращения от соотечественников из Латвии, которым грозит депортация.
10 октября 2025 года в Управлении по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) объявили, что 841 гражданин РФ, проживающий в Латвии и подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в стране. В связи с этим россиянам направили уведомления о необходимости покинуть прибалтийское государство до 13 октября. Им предложили оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего необходимо было сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не видит перспектив восстановления диалога со странами Прибалтики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
