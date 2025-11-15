Москалькова объявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики

Поток обращений в аппарат российского омбудсмена от россиян, которые живут в государствах Прибалтики, в частности в Латвии, резко увеличился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

По ее словам, в аппарате есть обращения от соотечественников из Латвии, которым грозит депортация.