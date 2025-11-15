Минобороны: ВС РФ освободили Яблоково в Запорожской области
15 ноября 202512:35
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Восток». До этого в МО объявили, что ВС РФ взяли под контроль Орестополь в Днепропетровской области.
Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью 15 ноября российские силы ПВО сбили над территорией страны 64 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп похвалил журналистку за вопрос о сравнении президентства с отцовством
- В ГД призвали включить Сбербанк в «белый список» сайтов
- Минобороны: ВС РФ освободили Яблоково в Запорожской области
- Разработчики новых бомбовых кассет и взрывателей получили премию Макаровца
- СМИ: Россиянин отправился в кругосветное путешествие и застрял в Перу без денег
- Москалькова объявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
- СМИ: В аэропорту Норильска из-за непогоды застряли свыше 700 пассажиров
- Россиянам рассказали, какие автомобили можно купить до миллиона рублей
- СМИ: Колумбия нанесла авиаудар у границы Венесуэлы
- Конгресс США: Трамп собирается изъять часть замороженных активов РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru