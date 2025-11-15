Минобороны: ВС РФ освободили Яблоково в Запорожской области

По данным ведомства, в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Восток». До этого в МО объявили, что ВС РФ взяли под контроль Орестополь в Днепропетровской области.

Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью 15 ноября российские силы ПВО сбили над территорией страны 64 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».