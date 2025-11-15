СМИ: Колумбия нанесла авиаудар у границы Венесуэлы

По данным источника, в результате удара колумбийских военных среди представителей группировки погибли девять человек. Отмечается, что операция в департаменте Араука в Колумбии была проведена в рамках борьбы президента страны Густаво Петро с наркоторговцами.

Ранее главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец в интервью НСН заметил, что США под видом борьбы с наркокартелями проводят операцию против венесуэльских властей, при этом ни одна страна региона не будет готова поддержать Венесуэлу.