СМИ: Колумбия нанесла авиаудар у границы Венесуэлы

Колумбия ударила авиабомбами по занимающейся наркоторговлей группировке вблизи границы Венесуэлы. Об этом сообщает «Agence France-Presse» (AFP) со ссылкой на Минобороны страны.

По данным источника, в результате удара колумбийских военных среди представителей группировки погибли девять человек. Отмечается, что операция в департаменте Араука в Колумбии была проведена в рамках борьбы президента страны Густаво Петро с наркоторговцами.

Ранее главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец в интервью НСН заметил, что США под видом борьбы с наркокартелями проводят операцию против венесуэльских властей, при этом ни одна страна региона не будет готова поддержать Венесуэлу.

