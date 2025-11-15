СМИ: В аэропорту Норильска из-за непогоды застряли свыше 700 пассажиров

По данным источника, в связи с метелью и штормовым ветров в авиагавани отменили семь рейсов. Известно, что в ближайшее время улучшения погоды в регионе не ожидается. Сейчас скорость ветра в городе достигает 30 м/с, из-за сильной метели видимость очень низкая.

Отмечается, что некоторые пассажиры провели в здании аэропорта уже более 11 часов. Издание писало, что в настоящий момент за ними уже выехала проходимая техника из Норильска, после чего туристов разместят в гостиницах.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что пассажиры, сутки ожидавшие вылет рейса Самара – Анталья, устроили бунт.