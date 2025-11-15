СМИ: Россиянин отправился в кругосветное путешествие и застрял в Перу без денег
31-летний житель Саратова отправился в кругосветное путешествие и застрял в Перу без денег, в связи с чем мужчина вынужден бродяжничать и не знает, как вернуться в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, за последние полтора года россиянин побывал в Азии, некоторых странах Европы и Африки, а также посетил Южную Америку. Отмечается, что он путешествовал на деньги, которые когда-то у него одолжил друг и постепенно отдавал, поэтому турист каждый месяц получал по $400—500. Однако в сентябре 2025 года мужчина перестал переводить деньги и выходить на связь.
Канал писал, что в иностранных посольствах туристу не особо помогали и через несколько месяцев россиянин практически пешком дошел до Перу, так как автостоп в этом регионе не развит. Известно, что в настоящий момент мужчина временно проживает в хостеле, в котором трудится разнорабочим.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в аэропорту Норильска из-за непогоды застряли более 700 пассажиров.
