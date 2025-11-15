Разработчики новых бомбовых кассет и взрывателей получили премию Макаровца

Российские разработчики новых бомбовых кассет и взрывателей получили премию им. Макаровца за достижения в области специальной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

Известно, что первое место заняла разовая бомбовая кассета, второе — решения для увеличения дальности, третье — взрыватель для поражения БПЛА.

В США провели летные испытания со сбросом ядерной бомбы

При этом победителем в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения» стал авторский коллектив, который представил разработку разовой бомбовой кассеты.

Отмечается, что оружейники в России создали новую бомбовую кассету, увеличили дальность артиллерийских снарядов и разработали электронный взрыватель для борьбы с беспилотниками.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что авиационные бомбы из России, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции, обрели увеличенную дальность действия, поэтому теперь они могут поражать объекты на дистанции до 200 км.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БомбаРоссияОружиеПремия

Горячие новости

Все новости

партнеры