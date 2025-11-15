Разработчики новых бомбовых кассет и взрывателей получили премию Макаровца
Российские разработчики новых бомбовых кассет и взрывателей получили премию им. Макаровца за достижения в области специальной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.
Известно, что первое место заняла разовая бомбовая кассета, второе — решения для увеличения дальности, третье — взрыватель для поражения БПЛА.
При этом победителем в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения» стал авторский коллектив, который представил разработку разовой бомбовой кассеты.
Отмечается, что оружейники в России создали новую бомбовую кассету, увеличили дальность артиллерийских снарядов и разработали электронный взрыватель для борьбы с беспилотниками.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что авиационные бомбы из России, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции, обрели увеличенную дальность действия, поэтому теперь они могут поражать объекты на дистанции до 200 км.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Разработчики новых бомбовых кассет и взрывателей получили премию Макаровца
- СМИ: Россиянин отправился в кругосветное путешествие и застрял в Перу без денег
- Москалькова объявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
- СМИ: В аэропорту Норильска из-за непогоды застряли свыше 700 пассажиров
- Россиянам рассказали, какие автомобили можно купить до миллиона рублей
- СМИ: Колумбия нанесла авиаудар у границы Венесуэлы
- Конгресс США: Трамп собирается изъять часть замороженных активов РФ
- В США провели летные испытания со сбросом ядерной бомбы
- Marvel продлила действие товарных знаков Spider-Man и X-Men в России
- В ДТП с микроавтобусом в Пермском крае погибли семь человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru