Разработчики новых бомбовых кассет и взрывателей получили премию Макаровца

При этом победителем в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения» стал авторский коллектив, который представил разработку разовой бомбовой кассеты.

Отмечается, что оружейники в России создали новую бомбовую кассету, увеличили дальность артиллерийских снарядов и разработали электронный взрыватель для борьбы с беспилотниками.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что авиационные бомбы из России, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции, обрели увеличенную дальность действия, поэтому теперь они могут поражать объекты на дистанции до 200 км.