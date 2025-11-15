Россиянам рассказали, какие автомобили можно купить до миллиона рублей

В России официально можно купить только две модели новых автомобилей стоимостью до 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные дилерской группы «Авилон».

По информации источника, речь идет о «Lada Granta» в трех комплектациях и базовой модели «Niva Legend».

Отмечается, что цена первого авто в самой базовой комплектации «Standart» начинается от 750 тысяч рублей, в версии «Standart Plus» — от 830 тысяч рублей, а в модификации «Classic» с электроусилителем руля, электроприводом и обогревом наружных зеркал — от 966 тысяч рублей. При этом в «Авилоне» уточнили, что «Niva Legend» в базовой комплектации «Classic» в рамках спецпредложения «АвтоВАЗа» стоит от 960 тысяч рублей.

Согласно данным агентства «Автостат», в период с января по октябрь 2025 года в России продали 121,2 тысячи отечественных машин «Granta». Эта модель долгое время является лидером продаж среди новых легковушек в стране.

При этом «Niva Legend» тоже входит в ТОП-10 самых продаваемых легковых авто. Известно, что по итогам десяти месяцев 2025 года эта марка заняла пятую строчку с результатом почти 28 тысяч проданных автомобилей.

Ранее гендиректор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский в интервью НСН сообщил, что по итогам 2025 года объем продаж авто в России может вырасти до 1,4 млн штук, но падение продаж в этом году связано с программой охлаждения экономики, которую проводит Банк России.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
