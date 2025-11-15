Россиянам рассказали, какие автомобили можно купить до миллиона рублей

В России официально можно купить только две модели новых автомобилей стоимостью до 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные дилерской группы «Авилон».

По информации источника, речь идет о «Lada Granta» в трех комплектациях и базовой модели «Niva Legend».

Отмечается, что цена первого авто в самой базовой комплектации «Standart» начинается от 750 тысяч рублей, в версии «Standart Plus» — от 830 тысяч рублей, а в модификации «Classic» с электроусилителем руля, электроприводом и обогревом наружных зеркал — от 966 тысяч рублей. При этом в «Авилоне» уточнили, что «Niva Legend» в базовой комплектации «Classic» в рамках спецпредложения «АвтоВАЗа» стоит от 960 тысяч рублей.