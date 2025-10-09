«Не может быть!»: Затулин не поверил в восстановление «союзничества» РФ и Баку
Заинтересованность России в примирении есть, однако обольщаться насчет партнерства после встречи Путина и Алиева не стоит, заявил НСН Константин Затулин.
России не следует обольщаться насчет возможного союзничества с Азербайджаном после встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Ильхама Алиева спустя полгода после обострения двусторонних отношений, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
На встрече Владимир Путин сразу затронул болезненную для обеих сторон тему — катастрофу самолета «Азербайджанских авиалиний» 25 декабря 2024 года под Актау, когда погибли 38 человек. По его словам, ракеты российской ПВО не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него. Он уточнил, что произошло это в ходе противодействиям трем украинским дронам, которые тогда атаковали территорию РФ. Путин напомнил, что уже тогда принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России. По словам президента РФ, для того, чтобы окончательно поставить точку в этой ситуации, потребуется ещё какое-то время. Путин выразил надежду, что сотрудничество России и Азербайджана будет не просто восстановлено, а продолжится «в духе союзничества».
«Надо понимать, что Азербайджан не встанет в ряд верных союзников России - этого не может быть по определению. Полноценное стратегическое союзничество, особенно военно-политическое, Азербайджан развивает с Турцией. Сам президент Алиев недавно рассказывал о том, что за один только год проведено 25 совместных турецко-азербайджанских военных учений. Это, а также подписанные документы, которые по сути объединяют армии двух стран, говорят о многом. Цели Азербайджана и его союзника Турции в регионе конкурентны российским. Надо отдавать себе отчет в том, что Азербайджан также играет очень определенную роль в планах Израиля, когда дело касается иранской темы, в планах США, которые собираются взять на себя тот самый маршрут Трампа, предполагающий создание транспортной связи между Азербайджаном и его нахичеванской автономией через территорию Армении», - заявил Затулин.
Собеседник НСН напомнил, что демарши Азербайджана после инцидента с самолетом не ограничивались только заявлениями.
«Обвинениями со стороны Азербайджана были призваны подчеркнуть недовольство Баку Москвой. Причем были практические действия, преследования наших журналистов и так далее. Баку не мог не знать, что поводом к трагедии стала атака украинских беспилотников на российский аэродром. Однако в реакции Азербайджана было и сочувствие Украине, и гуманитарная помощь ей. Это все активно продолжает развиваться, включая только что сделанное предложение об участии Азербайджана в украинском центре кибербезопасности», - отметил депутат.
Затулин также считает, что Азербайджану после инцидента с самолетом было выгодно на некоторое время дистанцироваться от России.
«Баку решал свои вопросы с США, Арменией, Турцией, и не хотел, чтобы ему при этом мешала Россия. Сейчас этот период отчасти преодолен и президент Алиев делает какие-то шаги к примирению. При этом Азербайджан стал менее зависим от России, он уже не спрашивает, как ему встраивать отношения с Арменией, Турцией. Заинтересованность российской стороны в примирении есть - торгово-экономические отношения могут развиваться, никто не против. Однако обольщаться насчет партнерства не стоит. Давайте восточное красноречие и комплименты не делать заменой реальному анализу существа отношений», - призвал он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в Душанбе со своей стороны еще раз поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения и передал самые теплые пожелания всему народу России. Ранее эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «коридор Трампа» через Армению нарушает суверенитет и вообще невыгоден ей, при этом есть опасность превращения региона во вторую Украину.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При атаке украинского дрона в Белгородской области ранен ребенок
- Трамп заявил о предстоящей поездке в Египет для подписания соглашения по Газе
- Туристический автобус из Ставрополья попал в аварию в Абхазии, есть погибший
- «Не может быть!»: Затулин не поверил в восстановление «союзничества» РФ и Баку
- Ни денег, ни просмотров: Тренд на микродрамы в России назвали преждевременным
- Следствие просит арестовать блогера Сюткина по делу о фейках о ВС РФ
- Трамп заявил, что следующим после Газы урегулируют конфликт на Украине
- Бывший замначальника ГИБДД Челябинска арестован по делу о взятках
- ВСУ подорвали аммиакопровод «Тольятти-Одесса»
- Торговые центры поспорили с Госдумой из-за контактных зоопарков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru