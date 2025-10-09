России не следует обольщаться насчет возможного союзничества с Азербайджаном после встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Ильхама Алиева спустя полгода после обострения двусторонних отношений, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

На встрече Владимир Путин сразу затронул болезненную для обеих сторон тему — катастрофу самолета «Азербайджанских авиалиний» 25 декабря 2024 года под Актау, когда погибли 38 человек. По его словам, ракеты российской ПВО не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него. Он уточнил, что произошло это в ходе противодействиям трем украинским дронам, которые тогда атаковали территорию РФ. Путин напомнил, что уже тогда принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России. По словам президента РФ, для того, чтобы окончательно поставить точку в этой ситуации, потребуется ещё какое-то время. Путин выразил надежду, что сотрудничество России и Азербайджана будет не просто восстановлено, а продолжится «в духе союзничества».