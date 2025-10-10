Путин: У России и Азербайджана не было кризиса в отношениях
В межгосударственных отношениях России и Азербайджана не было никакого кризиса. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе общения с журналистами в Таджикистане он отметил, что если бы кризис действительно был, то тогда «у нас не было бы роста торгово-экономических связей», а он есть.
«Я бы сказал... такой кризис эмоций был... потому что мы столкнулись с очень тяжёлым событием... гибелью самолёта и пассажиров... надо было спокойно разобраться... нужно было время», - указал российский лидер.
Он также выразил надежду, что Москва и Баку «эту страницу перевернули и пойдём дальше без всяких осложнений».
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил «Радиоточке НСН», что России не следует обольщаться насчёт возможного союзничества с Азербайджаном после встречи лидеров двух стран.
