«Не выше инфляции»: Новый индекс цен на бензин сделает АЗС «прозрачными»
Цены на бензин теперь можно будет привязывать к инфляции, а расти они начнут после Нового года, сказала в эфире НСН Анастасия Бунина.
Цены на бензин на АЗС станут понятны для простых россиян после перехода на их формирование через «композитный индекс инфляции», объяснила в интервью НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Ранее стало известно, что Минэнерго России поддержало инициативу о переходе на так называемый композитный индекс инфляции в качестве ориентира для розничных цен на топливо. Бунина объяснила, как это скажется на ценах на заправках, и что будет с ними к Новому году.
«На конечных потребителях это никак не отразится, за исключением того, что мы будем понимать: если уровень инфляции за первое полугодие 5%, то цена на нефтепродукты, которые нам отпускают из "пистолета", не должна быть выше этих 5%. Для обычного потребителя это определенный индикатор, попытка сделать реализацию нефтепродуктов прозрачной. Что касается ситуации с ценами на бензин, в конце года они будут примерно таким же, как сейчас. Вряд ли будут какие-то существенные изменения, а вот со следующего года у нас увеличивается налоговая нагрузка. Соответственно, на это очень быстро отреагируют автозаправочные станции, как и любой другой сегмент бизнеса», - предупредила эксперт.
Бунина также разъяснила суть нововведений.
«Требовался регулятор для корреляции уровня оптовой цены с розничной. Случаются ситуация, когда эти цены практически равны. Для независимых автозаправочных станций это патовая ситуация. Владельцам АЗС, которые относятся к ВИНКам (вертикально интегрированная нефтяная компания – прим. НСН), эта ситуация по большому счету тоже не очень нравится, потому что доходности мало, либо она отсутствует совсем. А бывает так, что АЗС зарабатывают очень много. Именно поэтому правительство рассматривает новый регулятор ценообразования на АЗС, с которым не будет роста цен выше уровня заявленной среднестатистической инфляции», - заключила собеседница НСН.
Депутат Госдумы Сергей Миронов ранее предложил установить в России временный мораторий на повышение цен на бензин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
