Азербайджан выразил послу РФ протест из-за повреждения здания посольства в Киеве

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД республики, где ему вручили ноту протеста из-за удара по зданию азербайджанского посольства в Киеве.

ВС России нанесли удар возмездия за операцию Киева с угоном МиГ-31

По информации Баку, в результате ночного удара была разрушена часть ограждения, а также повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел посольства.

«Послу РФ заявили, что подобные нападения на диппредставительства недопустимы. Российской стороне было предложено провести соответствующее расследование по данному вопросу и предоставить подробные объяснения», - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Ранее мужчина за рулем автомобиля попытался протаранить ворота посольства России в Румынии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

