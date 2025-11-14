Азербайджан выразил послу РФ протест из-за повреждения здания посольства в Киеве

По информации Баку, в результате ночного удара была разрушена часть ограждения, а также повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел посольства.

«Послу РФ заявили, что подобные нападения на диппредставительства недопустимы. Российской стороне было предложено провести соответствующее расследование по данному вопросу и предоставить подробные объяснения», - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Ранее мужчина за рулем автомобиля попытался протаранить ворота посольства России в Румынии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

