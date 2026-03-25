В порту Усть-Луга произошел пожар после атаки БПЛА
25 марта 202607:37
Пожар произошел в порту Усть-Луга в Ленинградской области на фоне атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга», - написал губернатор в своем канале на платформе Мах.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Как отметил Дрозденко, всего над областью уничтожили 56 беспилотников.
Ранее в порту Приморска в Ленобласти при атаке дронов была повреждена емкость с топливом, произошло возгорание, пишет 360.ru.
