В порту Усть-Луга произошел пожар после атаки БПЛА

Пожар произошел в порту Усть-Луга в Ленинградской области на фоне атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга», - написал губернатор в своем канале на платформе Мах.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Как отметил Дрозденко, всего над областью уничтожили 56 беспилотников.

Ранее в порту Приморска в Ленобласти при атаке дронов была повреждена емкость с топливом, произошло возгорание, пишет 360.ru.

