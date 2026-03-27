Польша и прибалтийские государства получат «дронную шизофрению», если дадут право пролета над своей территорией беспилотниками Украины, а у России есть различные варианты для ответа, рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с НСН.

Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство украинским беспилотникам для атак на Петербург, Ленинградскую область и северо-запад России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Официального подтверждения этой информации не было. Карасин пригрозил Прибалтике резким ответом.