«Дронная шизофрения»: В Совете Федерации пригрозили Прибалтике за содействие ВСУ
Если Латвия, Эстония и Литва на самом деле откроют свое небо для украинских дронов, то они столкнутся с последствиями, заявил НСН Григорий Карасин.
Польша и прибалтийские государства получат «дронную шизофрению», если дадут право пролета над своей территорией беспилотниками Украины, а у России есть различные варианты для ответа, рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с НСН.
Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство украинским беспилотникам для атак на Петербург, Ленинградскую область и северо-запад России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Официального подтверждения этой информации не было. Карасин пригрозил Прибалтике резким ответом.
«Если эта информация подтвердится, то дронная шизофрения станет частью повседневной жизни граждан трёх прибалтийских стран и Польши. Со всеми вытекающими последствиями для их безопасности и уверенности в завтрашнем дне. В том, что касается России, то у нас найдутся различные варианты для ответа на подобное развитие событий», — отметил он.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев рассказал НСН, как сократить налеты украинских БПЛА.
Горячие новости
