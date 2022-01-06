МИД Казахстана опроверг запрет на въезд в страну для иностранцев
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадьяров заявил, что появившаяся в СМИ информация о приостановлении въезда в страну для иностранных граждан не соответствует действительности, сообщает Sputnik Казахстан.
Местное издание «Vласть» пояснило, что о запрете на въезд в страну речи не идёт, а подобные сообщения появились на фоне отмены рейсов авиакомпаний.
Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя казахстанского посольства в Ташкенте сообщило, что власти Казахстана приостановили въезд в страну иностранных граждан в связи с объявлением в республике чрезвычайного положения.
Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.
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