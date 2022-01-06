Лукашенко прокомментировал протесты в Казахстане

По его словам, митингующим следует сесть за стол переговоров с «нормальным человеком», которым является президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Я хочу просто обратиться от белорусов... Я бы им просто сказал: «Пошумели, покричали, хватит». Надо договариваться, пока далеко не зашли», – отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что происходящее в Казахстане - это урок для Белоруссии, где нечто подобное могло бы произойти в 2020 году.

Ранее президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко провели телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по ситуации в Казахстане.

