Лукашенко прокомментировал протесты в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что единственный выход из ситуации в Казахстане — мирные переговоры, пишет Газета.ру.

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По его словам, митингующим следует сесть за стол переговоров с «нормальным человеком», которым является президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Я хочу просто обратиться от белорусов... Я бы им просто сказал: «Пошумели, покричали, хватит». Надо договариваться, пока далеко не зашли», – отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что происходящее в Казахстане - это урок для Белоруссии, где нечто подобное могло бы произойти в 2020 году.

Ранее президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко провели телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по ситуации в Казахстане.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БеспорядкиПротестыКазахстанБелоруссияАлександр Лукашенко
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