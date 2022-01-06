Нападение на районное управление полиции отразили в Алма-Ате

По её словам, в ходе столкновений «террористы были уничтожены».

«Группа террористов уничтожена, их количество пока неизвестно», - отметила Азирбек, добавив, что в административном районе Алма-Аты идёт антитеррористическая операция.

Ранее Sputnik Казахстан сообщил, что в Алма-Ате стартовала зачистка площади Республики, военнослужащие через громкоговорители предупредили протестующих, после чего открыли по ним стрельбу.

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.

