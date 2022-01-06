Нападение на районное управление полиции отразили в Алма-Ате

Официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек заявила, что стражам порядка удалось отразить нападение на здание управления полиции Алмалинского района города, сообщает телеканал «Хабар-24».

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По её словам, в ходе столкновений «террористы были уничтожены».

«Группа террористов уничтожена, их количество пока неизвестно», - отметила Азирбек, добавив, что в административном районе Алма-Аты идёт антитеррористическая операция.

Ранее Sputnik Казахстан сообщил, что в Алма-Ате стартовала зачистка площади Республики, военнослужащие через громкоговорители предупредили протестующих, после чего открыли по ним стрельбу.

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыБеспорядкиКазахстан
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