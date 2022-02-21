В Германии верят, что Путин и Байден спасут мир от Третьей мировой войны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 февраля заявил, что саммита Владимира Путина и президента США Джо Байдена в ближайшее время не ожидается. В свою очередь госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала LCI допустила, что саммит лидеров может состояться на «нейтральной территории».

«Саммит нужен для того, чтобы предотвратить войну в Европе, а может даже и мировую войну. Все, что происходит – это не шутки. Ключ к решению нынешней проблемы лежит в Вашингтоне и в Москве гораздо больше, чем в Китае. Он не лежит и в Европейском союзе. Если Вашингтон и Москва смогут договориться о том, как обеспечить общую политику безопасности на европейском континенте, тогда конфликт закончится. Этот саммит должен послужить символом того, что ведется диалог. До этого Запад отказывался вообще с Россией говорить. Когда диалога нет, сразу начинает пахнуть настоящей войной. А когда политики разговаривают и садятся за общий стол, войны не будет», - сказал Рар.