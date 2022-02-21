В Германии верят, что Путин и Байден спасут мир от Третьей мировой войны
Конфликта не будет, если Россия и США смогут договориться о безопасности на европейском континенте, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Если президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не проведут совместный саммит в ближайшее время, то вполне возможно начало Третьей мировой войны, но все зависит исключительно от политической воли лидеров, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 февраля заявил, что саммита Владимира Путина и президента США Джо Байдена в ближайшее время не ожидается. В свою очередь госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала LCI допустила, что саммит лидеров может состояться на «нейтральной территории».
«Саммит нужен для того, чтобы предотвратить войну в Европе, а может даже и мировую войну. Все, что происходит – это не шутки. Ключ к решению нынешней проблемы лежит в Вашингтоне и в Москве гораздо больше, чем в Китае. Он не лежит и в Европейском союзе. Если Вашингтон и Москва смогут договориться о том, как обеспечить общую политику безопасности на европейском континенте, тогда конфликт закончится. Этот саммит должен послужить символом того, что ведется диалог. До этого Запад отказывался вообще с Россией говорить. Когда диалога нет, сразу начинает пахнуть настоящей войной. А когда политики разговаривают и садятся за общий стол, войны не будет», - сказал Рар.
По его словам, Россия и США в ходе саммита могут договориться и о взаимном разоружении. Рар отметил, что для подобной встречи также необходима политическая воля.
«И у Байдена, и у Путина есть достаточно возможностей не только предотвратить войну, но и то, что происходит на границе. Процесс вооружения они могут мигом превратить в процесс разоружения. Здесь должна быть политическая воля и совместная цель», - добавил Рар.
Политолог также подчеркнул, что у лидеров есть много поводов для того, чтобы сесть за стол переговоров. В частности, по словам Рара, Путин и Байден могли бы обсудить российские гарантии безопасности.
«Россия ждет ответа, она хочет понять, как ее безопасность будет обеспечена на своих западных рубежах. Если Байден решит, что будет введен какой-то мораторий на дальнейшее расширение НАТО, то это будет успех российской дипломатии. Мораторий нужно объявить, а потом начать переговоры о разоружении. Есть достаточно поводов для разговора, но тут должно быть именно желание. Может быть, цель российских требований была в том, чтобы взбудоражить Запад и показать, что с Россией нужно считаться. Запад не может отказываться от диалога с Россией, это невозможно. Тут Россия переиграла ситуацию», - резюмировал Рар.
Ранее заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что США вообще не рассматривают предложенные Россией гарантии безопасности как возможный диалог, а на публичной арене они прикрываются российским вторжением на Украину.
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