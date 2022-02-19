СМИ нашли документ от 1991 года с обещаниями о нерасширении НАТО на восток
Журнал Der Spiegel обнаружил архивный документ, содержащий информацию о нерасширении НАТО на восток.
Немецкое издание пишет, что о находке стало известно благодаря политологу, доценту кафедры международных отношений Бостонского университета Джошуа Шифринсону. Речь идет о секретном документе — протоколе посвященной европейской безопасности встречи глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года.
Как отмечается в документе, представляющий ФРГ Юрген Хробог заявил, что на переговорах об урегулировании в отношении Германии стороны дали понять, что НАТО не будет расширяться за пределы реки Эльбы.
«Поэтому мы не можем предложить Польше и другим [странам] членство в НАТО», — сказал Хробог.
Кроме того, представитель США Раймонд Зайц высказывал мнение, что Североатлантический альянс не должен ни формально, ни неофициально расширяться на восток.
Ранее американский политолог Ариэль Коэн заявил, что Запад не давал обещаний о нерасширении НАТО, и подобных документов «никогда не было».
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