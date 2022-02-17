Столтенберг: НАТО усилит военное присутствие в Восточной Европе

«Мы должны быть сильны, мы должны быть едины, мы должны быть тверды, но, в то же время мы должны быть готовы найти мирное дипломатическое решение путем диалога. НАТО верит в диалог и дипломатию и готова к чистосердечному разговору с Россией», - отметил Столтенберг.

Он также назвал Совет Россия-НАТО оптимальной всепогодной площадкой для диалога по темам, представляющим взаимный интерес.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин предположил, что «тупиковый» диалог между Россией и НАТО может плохо кончиться и привести ко вводу российских войск в Донбасс.

