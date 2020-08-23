В Евросоюзе сравнили Лукашенко и Мадуро

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сравнил президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Николаса Мадуро. Об этом пишет газета El Pais.

Так, Боррель подчеркнул, что легитимность обоих политиков Евросоюз не признает. Глава дипломатии ЕС отметил, что Европе при этом нужно «иметь с ними дело», сообщает Газета.ru.

Жозеп Боррель также отметил, что сравнивать две страны – Белоруссию и Венесуэлу – нельзя.