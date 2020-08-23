В Евросоюзе сравнили Лукашенко и Мадуро

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сравнил президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Николаса Мадуро. Об этом пишет газета El Pais.

Так, Боррель подчеркнул, что легитимность обоих политиков Евросоюз не признает. Глава дипломатии ЕС отметил, что Европе при этом нужно «иметь с ними дело», сообщает Газета.ru.

Жозеп Боррель также отметил, что сравнивать две страны – Белоруссию и Венесуэлу – нельзя.

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19 августа стало известно, что лидеры стран ЕС не признают результаты президентских выборов в Белоруссии, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель после экстренного саммита, пишет ТАСС.

Ранее публицист Анатолий Вассерман в эфире НСН прокомментировал отказ ряда стран признавать итоги президентских выборов в Белоруссии.

«Непризнание выборов – это самый дешевый способ вмешательства во внутренние дела другой страны. А поскольку светоч демократии в лице США еще четверть века назад признал Лукашенко последним тираном Европы, то и все подельники Штатов обязаны действовать сообразно словам пахана», – подчеркнул в интервью НСН Анатолий Вассерман.


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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Николас МадуроАлександр ЛукашенкоЕвросоюз
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