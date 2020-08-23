СМИ: Более 100 тысяч участников собрала протестная акция в Минске

Число участников протестной акции в Минске превышает 100 тысяч человек. Они собрались на площади Независимости в столице. Об этом информирует портал TYT.BY.

Участники акции находятся также на площади перед Мингорисполкомом, в здании метрополитена и продолжают прибывать на площадь Независимости.

Протестная акция в Минске собрала несколько тысяч участников

Протестующие скандируют лозунг «Жыве Беларусь». В ответ власти транслируют песни «В городском саду», «Песню о далекой Родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны» и другие, сообщают «Известия».

Протестующие перекрыли проезжую часть проспекта Независимости. В числе участников акции - работники Минского тракторостроительного завода, которые скандируют «МТЗ». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечаются, что одновременно протестами охвачены Гродно, Гомель, Бобруйск, Витебск. В этих городах в протестных акциях участвуют от 200 человек до 3 тысяч.


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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
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