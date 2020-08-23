СМИ: Более 100 тысяч участников собрала протестная акция в Минске

Число участников протестной акции в Минске превышает 100 тысяч человек. Они собрались на площади Независимости в столице. Об этом информирует портал TYT.BY.

Участники акции находятся также на площади перед Мингорисполкомом, в здании метрополитена и продолжают прибывать на площадь Независимости.