СМИ: Более 100 тысяч участников собрала протестная акция в Минске
Число участников протестной акции в Минске превышает 100 тысяч человек. Они собрались на площади Независимости в столице. Об этом информирует портал TYT.BY.
Участники акции находятся также на площади перед Мингорисполкомом, в здании метрополитена и продолжают прибывать на площадь Независимости.
Протестующие скандируют лозунг «Жыве Беларусь». В ответ власти транслируют песни «В городском саду», «Песню о далекой Родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны» и другие, сообщают «Известия».
Протестующие перекрыли проезжую часть проспекта Независимости. В числе участников акции - работники Минского тракторостроительного завода, которые скандируют «МТЗ». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечаются, что одновременно протестами охвачены Гродно, Гомель, Бобруйск, Витебск. В этих городах в протестных акциях участвуют от 200 человек до 3 тысяч.
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