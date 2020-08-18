Вассерман: непризнание выборов – дешевое вмешательство в дела другой страны

Анатолий Вассерман: «Польша большую часть своих трудоспособных граждан отправляет на заработки в более западные страны Евросоюза, но надо же ей кем-то замещать выбывающую рабочую силу. После того, как Польша поддержала государственный переворот на Украине, значительное число украинцев ездит на заработки в Польшу, причем на совершенно нищенских условиях. Теперь поляки надеются, что к ним еще и из Белоруссии будут приезжать, после того, как и там состоится поддержанный Польшей государственный переворот. Надеюсь, не состоится», – пояснил он для слушателей НСН.

