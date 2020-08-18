Вассерман: непризнание выборов – дешевое вмешательство в дела другой страны
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Выросло количество стран, не признающих итоги выборов в Белоруссии
Ирландия и Канада присоединились к числу тех стран, которые отказываются признать итоги президентских выборов в Белоруссии.
Анатолий Вассерман: «Непризнание выборов – это самый дешевый способ вмешательства во внутренние дела другой страны. А поскольку светоч демократии в лице США еще четверть века назад признал Лукашенко последним тираном Европы, то и все подельники Штатов обязаны действовать сообразно словам пахана», – подчеркнул в интервью НСН Анатолий Вассерман.
Польша открыла быстрый прием желающих уехать из Белоруссии
Польша открыла быстрый переход через границу для белорусов, которые хотят покинуть республику.
Анатолий Вассерман: «Польша большую часть своих трудоспособных граждан отправляет на заработки в более западные страны Евросоюза, но надо же ей кем-то замещать выбывающую рабочую силу. После того, как Польша поддержала государственный переворот на Украине, значительное число украинцев ездит на заработки в Польшу, причем на совершенно нищенских условиях. Теперь поляки надеются, что к ним еще и из Белоруссии будут приезжать, после того, как и там состоится поддержанный Польшей государственный переворот. Надеюсь, не состоится», – пояснил он для слушателей НСН.
Президент Ливана выступил против международного расследования взрыва в Бейруте
Президент Ливана Мишель Аун не поддерживает создание международной комиссии по расследованию взрыва в порту Бейрута.
Анатолий Вассерман: «Это естественно. Вокруг этого взрыва такое невероятное количество всяческой некомпетентности, и, похоже, корыстной некомпетентности, что международное расследование вызовет взрыв негодования. А главное, зачем? Насколько я могу судить, у Ливана есть и собственные возможности такого расследования», – сказал в эфире НСН Анатолий Вассерман.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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