В ЕС могут запретить кораблям из России заходить в европейские порты

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил в среду, что государства Евросоюза обсуждают введение запрета российским судам заходить в порты Европы, сообщает «Интерфакс».

По его словам, эта мера нанесла бы значительный экономический ущерб России и имела бы большой эффект при условии её одобрения всеми странами Европейского союза.

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Литовский министр рассказал, что данная инициатива уже обсуждалась им с коллегами из Латвии и Польши.

Правительство Литвы из-за спецоперации российских военных на Украине уже заявляло о возможном запрете на заход в Клайпедский морской порт российским судам или судам, связанным с Россией.

Ранее Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛитваТранспортКораблиРоссияЕвросоюз
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