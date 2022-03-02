В ЕС могут запретить кораблям из России заходить в европейские порты

Литовский министр рассказал, что данная инициатива уже обсуждалась им с коллегами из Латвии и Польши.

Правительство Литвы из-за спецоперации российских военных на Украине уже заявляло о возможном запрете на заход в Клайпедский морской порт российским судам или судам, связанным с Россией.

Ранее Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков.

