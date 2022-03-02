В ЕС могут запретить кораблям из России заходить в европейские порты
Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил в среду, что государства Евросоюза обсуждают введение запрета российским судам заходить в порты Европы, сообщает «Интерфакс».
По его словам, эта мера нанесла бы значительный экономический ущерб России и имела бы большой эффект при условии её одобрения всеми странами Европейского союза.
Литовский министр рассказал, что данная инициатива уже обсуждалась им с коллегами из Латвии и Польши.
Правительство Литвы из-за спецоперации российских военных на Украине уже заявляло о возможном запрете на заход в Клайпедский морской порт российским судам или судам, связанным с Россией.
Ранее Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков.
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