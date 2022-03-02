Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков
2 марта 202214:45
Евросоюз принял решение отключить от системы SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru