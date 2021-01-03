В Белом доме раскрыли самую «достоверную» версию происхождения коронавируса
Утечка коронавируса из китайской лаборатории является самой «достоверной» версией его происхождения, заявил заместитель советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Мэтью Поттингер. Об этом пишет New York Post.
Доказательств искусственного происхождения COVID-19 в Китае чиновник не приводит, ссылаясь на «последние разведывательные данные».
По словам Поттингера, вирус мог «ускользнуть» из-за утечки или аварии.
Напомним, в конце июня 2020 года президент РФ Владимир Путин отверг версию о «вбросе» коронавируса и заявил, что не видит оснований, чтобы предполагать искусственный путь создания вируса.
Ранее бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН заявил, что коронавирус нового типа был создан искусственно, причем в Штатах.
«Вирус был создан в лаборатории, но не в Китае, а в США, в университете Северной Каролины, а в Ухане он только испытывался. И то, потому, что Барак Обама запретил проводить такие эксперименты в Штатах. Нет природного резервуара, не нашли ученые такого животного в природе, кто был бы носителем этого вируса. И кто такое животное найдет, тот точно получит Нобелевскую премию», - заявил собеседник НСН.
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