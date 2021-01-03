В Белом доме раскрыли самую «достоверную» версию происхождения коронавируса

Доказательств искусственного происхождения COVID-19 в Китае чиновник не приводит, ссылаясь на «последние разведывательные данные».

По словам Поттингера, вирус мог «ускользнуть» из-за утечки или аварии.

Напомним, в конце июня 2020 года президент РФ Владимир Путин отверг версию о «вбросе» коронавируса и заявил, что не видит оснований, чтобы предполагать искусственный путь создания вируса.

Ранее бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН заявил, что коронавирус нового типа был создан искусственно, причем в Штатах.

«Вирус был создан в лаборатории, но не в Китае, а в США, в университете Северной Каролины, а в Ухане он только испытывался. И то, потому, что Барак Обама запретил проводить такие эксперименты в Штатах. Нет природного резервуара, не нашли ученые такого животного в природе, кто был бы носителем этого вируса. И кто такое животное найдет, тот точно получит Нобелевскую премию», - заявил собеседник НСН.

