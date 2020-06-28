Путин отверг версию о «вбросе» коронавируса
Российский лидер Владимир Путин не видит оснований, чтобы предполагать, что создание коронавируса искусственным путем.
«Говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких для этого оснований», — цитирует президента РФ телеканал «Россия 1».
По мнению Путина, сегодня требуется противодействовать сложившейся ситуации, «а не рассусоливать, откуда это взялось».
Президент убежден, что из конспирологической версии происхождения коронавируса «ничего хорошего не получится», цитирует Владимира Путина Газета.ru.
Напомним, число зараженных в мире превышает 10 млн. С начала пандемии, начавшейся в декабре 2019 года в Китае, на планете погибли от CJVID-19 свыше 400 тыс. человек.
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