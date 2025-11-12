«Кинули замануху»: Почему Армения не сможет отказаться от торговли с Россией

Заменить Россию в качестве торгового партнера Армении не получится ни у кого, заявил НСН Арман Абовян.

Армения зависит от России не только в поставках зерна, но и во многих других отношениях. Эту торговлю никто не заменит, рассказал экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян в разговоре с НСН.

Служба внешней разведки России сообщила, что Армения рассматривает возможность отказаться от закупок российского зерна ради поставок украинского. Об этом они сообщили на своем официальном сайте. Премьер-министр страны Никол Пашинян отреагировал на публикацию и опроверг обвинения, передает издание Tert. Абовян объяснил, почему об этом заговорили.

Пашинян заявил, что Армения не намерена отказываться от российского зерна
«Армянская власть уже давно пытается усидеть на нескольких стульях одновременно и даже прилечь на них. Не вызывает у меня сомнений и то, что дыма без огня не бывает.. Сейчас нам предлагают получить зерно из Азербайджана. Но одна партия оттуда из-за транспортных издержек дороже на 30%, чем российская. Более того, это кормовое зерно, а нам отправляют первую категорию. Мы импортозависимая страна, и в данном случае поставки зерна для нас являются ключевыми. И речь не только о них, но и о тех же горюче-смазочных материалах. Еще стоит обратить внимание на рынок реализации армянской продукции. Она на 80% продается в России. Никто ее не заменит: ни ЕС, ни Украина. Это сложилось исторически и технически невозможно», — указал он.

Абовян также связал новости с началом избирательного цикла в Армении.

Пашинян: Армению могут не принять в ЕС
«Нужно понимать, что до парламентских выборов в 2026 году у власти есть две задачи. Первая — убедить население Армении в том, что нужно обязательно смириться с той ситуацией, которая сложилась. Это означает ползучую оккупацию и демонтаж государства под эгидой как бы мира. А вторая — "кинуть замануху", чтобы население проголосовало за них. Для власти это обещание, что мы потопаем в Евросоюз. Но они не рассчитали одно. Все работают согласно однотипным клише, что в Молдавии, что на Украине, что в других странах бывшего СССР. Но армяне всегда держали связь с диаспорами по всему миру. ЕС не является для нас землей обетованной, нас этим не удивить. А мы помним, кто такие русские и что они для нас сделали. Подкупить людей простым “безвизом” с Европой, чтобы взрастить русофобию, тут не получится», — отметил он.

