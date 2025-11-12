Армения зависит от России не только в поставках зерна, но и во многих других отношениях. Эту торговлю никто не заменит, рассказал экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян в разговоре с НСН.



Служба внешней разведки России сообщила, что Армения рассматривает возможность отказаться от закупок российского зерна ради поставок украинского. Об этом они сообщили на своем официальном сайте. Премьер-министр страны Никол Пашинян отреагировал на публикацию и опроверг обвинения, передает издание Tert. Абовян объяснил, почему об этом заговорили.