Математику не обманешь: Зачем оппозиция Армении собирает импичмент Пашиняну
Инициаторы процедуры импичмента Николе Пашиняну рассчитывают использовать этот процесс как инструмент, чтобы либо оказать давление, либо организовать протесты против премьера, заявил НСН Арман Абовян.
Нельзя утверждать, что премьер-министра Армении Николу Пашиняна ждет импичмент, даже несмотря на то, что не хватает всего двух голосов на первом этапе: оппозиция рассчитывает явно не на это, рассказал НСН экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян.
К процессу импичмента премьер-министра Армении Никола Пашиняна официально присоединились 34 депутата из 36, необходимых для запуска этой процедуры, рассказал глава инициировавшей процесс оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян в соцсетях. Ранее фракция подготовила проект заявления парламента, в котором говорится, что правительство под руководством Пашиняна не только не выполнило свои обязательства, существенно отклонившись от своей программы, но и не смогло эффективно реагировать на вызовы. Абовян заявил, что пока однозначно утверждать, что Пашиняна ждет импичмент, сложно.
«Я думаю, что в данном случае что-то конкретно утверждать нельзя, потому что ситуация, мягко говоря, непонятная. У меня есть сомнения, что в этой конфигурации кто-то из провластных депутатов может присоединиться, потому что внешних признаков для этого я пока не вижу. Другое дело, что политические силы, которые инициировали импичмент, рассматривают его как некий политический инструментарий - что, возможно, путем политического давления либо улицы (уличных протестов. - Прим. НСН) можно это реализовать. Да, не хватает двух голосов, но парадокс в том, что по сути эти два голоса есть. Там есть два независимых депутата, которые откололись от провластной фракции и которые в принципе не против импичмента, но только со своим кандидатом. То есть даже на уровне независимых депутатов пока что не удается договориться», - рассказал он.
При этом Абовян подчеркнул, что после первого этапа голосования, будет второй, где понадобится еще больше голосов.
«С юридической точки зрения и с политической тоже, инициаторы оформили все грамотно и по уму. Другое дело, что в данном случае мы имеем дело с чистой математикой. Если предпосылки есть, то в данной армянской политической реальности это еще ничего не значит. Удастся набрать 36 голосов - значит, первый этап будет пройден. Дальше уже понадобится 54 голоса из 107. А это уже депутаты провластной фракции», - подытожил он.
К слову, у оппозиции только 34 мандата, а у правящей партии - 69.
Ранее Пашинян предложил дебаты трем бывшим президентам республики: Левону Тер-Петросяну, Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
