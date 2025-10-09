Нельзя утверждать, что премьер-министра Армении Николу Пашиняна ждет импичмент, даже несмотря на то, что не хватает всего двух голосов на первом этапе: оппозиция рассчитывает явно не на это, рассказал НСН экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян.

К процессу импичмента премьер-министра Армении Никола Пашиняна официально присоединились 34 депутата из 36, необходимых для запуска этой процедуры, рассказал глава инициировавшей процесс оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян в соцсетях. Ранее фракция подготовила проект заявления парламента, в котором говорится, что правительство под руководством Пашиняна не только не выполнило свои обязательства, существенно отклонившись от своей программы, но и не смогло эффективно реагировать на вызовы. Абовян заявил, что пока однозначно утверждать, что Пашиняна ждет импичмент, сложно.