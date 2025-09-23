Пашинян: Армению могут не принять в ЕС

Армению могут не принять в Евросоюз даже при обеспечении ее соответствия стандартам сообщества. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на форуме демократии в Ереване.

Как отметил политик, закон о начале процесса вступления Армении в ЕС – это важный момент, на который следует обратить внимание, говоря о демократии.

«Много говорится о вступлении в ЕС, насколько это реалистично... Но задача правительства и политического большинства – достичь стандартов Евросоюза во всех сферах. Мы понимаем, что даже после этого мы можем не стать членом ЕС», - подчеркнул Пашинян.

По его словам, решить вопрос стандартов сообщества - «это самое важное».

Ранее в Армении выразили желание вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества, пишет «Свободная пресса».

