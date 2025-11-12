Пашинян заявил, что Армения не намерена отказываться от российского зерна

Армения не будет отказываться от зерна из России в пользу украинской продукции. Об этом заявил на брифинге премьер-министр республики Никол Пашинян.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что Ереван откажется от российского зерна в пользу более дорогого украинского за счет средств Евросоюза. Армения предпримет такие шаги по политическим соображениям.

«Не может этого быть», - отметил Пашинян, комментируя эту информацию.

Премьер назвал сообщение «абсолютным недоразумением».

На минувшей неделе в Армению через Азербайджан и Грузию прибыли 15 вагонов пшеницы из России, в ближайшие месяцы запланирована отправка еще более 130 вагонов, напоминает РЕН ТВ.

