Пашинян заявил, что Армения не намерена отказываться от российского зерна
Армения не будет отказываться от зерна из России в пользу украинской продукции. Об этом заявил на брифинге премьер-министр республики Никол Пашинян.
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что Ереван откажется от российского зерна в пользу более дорогого украинского за счет средств Евросоюза. Армения предпримет такие шаги по политическим соображениям.
«Не может этого быть», - отметил Пашинян, комментируя эту информацию.
Премьер назвал сообщение «абсолютным недоразумением».
На минувшей неделе в Армению через Азербайджан и Грузию прибыли 15 вагонов пшеницы из России, в ближайшие месяцы запланирована отправка еще более 130 вагонов, напоминает РЕН ТВ.
