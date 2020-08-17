Увещевать и угрожать приехал к бастующим рабочим Лукашенко
Новые выборы могут пройти только после референдума по новой конституции, а кто будет «ломить», получит ответ, заявил белорусский президент. Его не испугались
На Минский завод колесных тягачей Александр Лукашенко прибыл на вертолете. Первое, о чем он заявил на встрече с работниками предприятия – его результат на прошедших выборах в 80% голосов не был сфальсифицирован.
И сразу предупредил, что перевыборов не будет: «Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все», - пояснил свою позицию президент Белоруссии. Еще одно предупреждение касалось всех участников протестных акций: власть перетерпит, если белорусы выйдут на улицы, но ответит, если те будут «ломить».
И все-таки Александр Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства – но только после принятия новой Конституции. «Нам надо принять новую Конституцию. Вы ее должны принять на референдуме и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», - сказал Лукашенко.
Признав, что и он не вечный, Лукашенко напомнил, что в настоящее время ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий. Признав, что он «не святой», свою жесткость он оправдал словами: «Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны». Все выступление Лукашенко сопровождалось криками «Уходи» и «Позор».
В этот же день единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская выпустила очередное видеообращение, где заявила, что готова стать национальным лидером на период до проведения новых выборов. По ее словам, необходимо время, чтобы «страна успокоилась, вошла в нормальный ритм», чтобы была возможность подготовить «законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов – честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом». Как раз сегодня депутаты Европарламента назвали главу государства Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе, а прошедшие 9 августа выборы – несправедливыми и несвободными.
Акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов в Белоруссии и не думают идти на спад. В минувшее воскресенье на площади Независимости в Минске митинг с требованием отставки Лукашенко собрал более 200 тысяч человек. Мирные акции протеста прошли в других городах республики. В понедельник было объявлено о забастовках на нескольких крупнейших предприятиях страны, в частности, МЗКТ, МТЗ и МАЗе.
Все шахты «Беларуськалия» в Солигорске перестали выдавать руду. Сотрудники собирают подписи, чтобы официально объявить забастовку. Начались подготовительные работы по безопасной остановке всего производства. Работники одного из крупнейших в мире производителя удобрений выдвинули требования: организовать прозрачные президентские выборы, сохранить зарплату за последнюю неделю тем, кто выходил на протесты и был задержан, освободить всех политзаключенных и наказать виновных в насилии. Под давлением рабочих остановлены все печи на Белорусском металлургическом заводе. Завод, как пишет «Интерфакс», затих.
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