Депутат Госдумы: Белоруссия может пойти по пути Венесуэлы

«Лукашенко не выполняет функции президента Европейского Союза, поэтому на выполнение функций президента страны напрямую это никак сказаться не должно. Другое дело, конечно, заявления европейских политиков являются признаками целой системы действий, реализуемых Западом в отношении Белоруссии. То, что это является неким сигналом, который демонстрирует, что раскачивание ситуации в Белоруссии будет продолжено - вне всякого сомнения. Ситуация непростая, но я предлагаю всем обратить свой взор на ситуацию в Венесуэле, которая на определенном этапе развивалась еще более драматично. И тем не менее, Мадуро (действующий президент- прим. НСН) удалось удержать ситуацию под контролем и сейчас, несмотря на экономические сложности, созданные США, политическая ситуация в стране достаточно стабильна. Думаю, у Белоруссии на сегодняшний день есть все шансы пойти этим путем и в целом повторить подобный сценарий», - уточнил Новиков.

Кроме того, собеседник НСН отметил, что действия европейских политиков будут способствовать более скорой интеграции Белоруссии и России.

«Не потому, что это заявление сделано и потому что оно является откровенным вмешательством в дела Белоруссии, а значит и России тоже, а потому, что мы составляем единое Союзное государство. Самое главное, что есть объективные предпосылки для дальнейшего этапа интеграции, которые должны быть реализованы. Это не очень зависит от заявлений конкретных лиц, но весь комплекс событий, который сейчас происходит, может быть ускорителем процессов», - заключил российский депутат.

В Европарламенте также отметили, что «достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской».

Напомним, в январе прошлого года политический кризис в Венесуэле получил острое воплощение в возникновении двух центров власти. Тогда спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента на фоне протестов, которые были вызваны инаугурацией Николаса Мадуро на второй президентский срок. В ответ сам Мадуро заявил, что останется на посту до положенного по итогам выборов срока - 2025 года. Это противостояние официальной власти и оппозиции в Венесуэле вызвало поляризацию и мирового сообщества.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в интервью НСН высказался резко против вмешательства России во внутренние дела Белоруссии, особенно военными средствами.

