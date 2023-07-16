Уверенно и в безопасности. Россия защищает жителей Севастополя и Крыма
В возвращение Крыма Киеву верят только на Украине, и то – при многих условиях. В США не уверены в такой необходимости, а Россия защищает свои территории.
Силы противовоздушной обороны России, а также флот и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Севастополь. Он назвал нападение массированным и продолжительным. В нем участвовали восемь дронов, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.
Президент США Джо Байден в ходе саммита НАТО в Вильнюсе прокомментировал намерение Украины атаковать Крым, пишет РИА Новости.
Журналисты спросили главу Белого дома, считает ли он возможным, что Киев вернет полуостров под свой контроль. Байден признал, что вопрос Крыма является важным для Украины.
При этом он попросил не уделять этой проблеме слишком много внимания. По его словам, сейчас есть другие вопросы, которые необходимо решать.
Позже главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный заявил, что сможет захватить Крым при наличии средств.
«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит», - сказал главком ВСУ в интервью газете Washington Post.
Залужный отметил, что «не стесняется» своих намерений атаковать полуостров. Он признал, что ВСУ применяют западное оружие для ударов по российской территории.
Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил о планирующихся ударах ВСУ по российским территориям, в том числе по Крыму, ракетами Himars и Storm Shadow.
Крым готов к любым атакам, заявил «Радиоточке НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
«Не только Крым, а вся Россия готова к подобным действиям со стороны Украины. Мы все прекрасно понимаем, что могут быть атаки на Крым, они уже происходят. Ежедневно запускают беспилотники, ежедневно мы их перехватываем средствами ПВО и РЭБ. Мы готовы к тому, что может быть эскалация. На сегодняшний день полуостров защищен, защита усиливается. Никакой нервозности нет, все работает, проекты выполняются, школы открываются, дороги строятся. Была атака на Крымский мост, сейчас охрана там повышенная на несколько порядков по сравнению с тем, что было. Были диверсии на железных дорогах. Уровень охраны железных дорог постоянно повышается», - заявил он.
В США тоже не верят, что Украина сможет вернуть Крым в ходе контрнаступления, считает экс-госсекретарь Штатов Генри Киссинджер. Об этом он заявил во время разговора с российскими пранкерами, слова политика приводит РИА Новости.
Он отметил, что главное впечатление от общения с американскими властями - в их сомнении в успехе Украины на фронте.
При этом он считает проведение референдума «естественным развитием ситуации».
Россия не допустит никаких наступлений на Крым и Севастополь, заявила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым. Она отметила, что необходимо сделать все, чтобы люди чувствовали себя уверенно и в безопасности, занимались сельским хозяйством, промышленным развитием региона, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: три мумии туристов нашли в закрытой палатке в горах Колорадо
- Уверенно и в безопасности. Россия защищает жителей Севастополя и Крыма
- Назван главный козырь Путина в борьбе с Западом
- Развозжаев: у Севастополя сбиты или подавлены беспилотники
- В Турции заявили, что поддерживают расширение НАТО ради стабильности
- Названа уязвимость западной военной техники на Украине
- В США заявили, что роспуск НАТО — лучшее, что может случиться с Украиной
- Полковник Макгрегор: в случае войны Москва направит в Атлантический океан подводный флот
- СМИ: министр финансов США съела в Китае галлюциногенные грибы
- ПВО и флот РФ отражают атаку БПЛА на Севастополь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru