Уверенно и в безопасности. Россия защищает жителей Севастополя и Крыма

Президент США Джо Байден в ходе саммита НАТО в Вильнюсе прокомментировал намерение Украины атаковать Крым, пишет РИА Новости.



Журналисты спросили главу Белого дома, считает ли он возможным, что Киев вернет полуостров под свой контроль. Байден признал, что вопрос Крыма является важным для Украины.



При этом он попросил не уделять этой проблеме слишком много внимания. По его словам, сейчас есть другие вопросы, которые необходимо решать.



Позже главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный заявил, что сможет захватить Крым при наличии средств.



«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит», - сказал главком ВСУ в интервью газете Washington Post.